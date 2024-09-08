Şebinkarahisar'da sağanak etkili oldu
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak, yollarda hasara sebep oldu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sağanak, yollarda hasara sebep oldu.
Şebinkarahisar-Alucra kara yolunun Balcana köyü mevkisinde sağanak sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda trafik, Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.
İlçeye bağlı köy yollarında heyelanlar sonucu hasar oluştu.
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