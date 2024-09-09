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        Giresun'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Giresun'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:49
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        Giresun'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Giresun'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Merkez 19 Eylül İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, sayı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ders zilini çaldı.

        Vali Serdengeçti, yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Giresun'da 358 okulda 6 bin 100 öğretmen ve 66 bin 828 öğrenci ile eğitim öğretim döneminin başladığını söyledi.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, çeşitli gösteriler de sunuldu.

        Vali Serdengeçti, daha sonra sınıfları gezdi, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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