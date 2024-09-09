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        Giresun'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fuat Ceylan (76) memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:30
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        Giresun'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Fuat Ceylan (76) memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Naaşı Giresun'a getirilen Ceylan için Hacı Hiktat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Ceylan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve vatandaşlar katıldı.

        Ceylan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşap ilçesindeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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