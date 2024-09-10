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        Espiye Belediyesi, Muğla ve Beykoz belediyeleri ile "kardeş şehir" oldu

        Giresun'un Espiye Belediyesi, Muğla ve İstanbul'un Beykoz Beykoz belediyeleri ile "kardeş şehir" oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:22
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        Espiye Belediyesi, Muğla ve Beykoz belediyeleri ile "kardeş şehir" oldu
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        Giresun'un Espiye Belediyesi, Muğla ve İstanbul'un Beykoz Beykoz belediyeleri ile "kardeş şehir" oldu.

        Espiye Belediye meclisinin eylül ayı toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Bu doğrultuda, Espiye Belediyesi ile Muğla ve İstanbul'un Beykoz belediyelerinin "kardeş şehir" olması maddesi kabul edildi.

        Toplantıya başkanlık eden Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kararın hayırlı olmasını dileyerek, "Burada belediyeler arasındaki ilişkiler geliştirilecektir. Bilgi ve deneyimler paylaşılacaktır. Espiye'ye katkısı olacaktır." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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