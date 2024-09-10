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        Yağlıdere'de hastanede yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı

        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:45
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        Yağlıdere'de hastanede yangın ve acil durum tatbikatı yapıldı
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        Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde yangın ve acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

        Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, Yağlıdere Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği ve AKSA doğalgaz ekipleri katıldı.

        Başhekim Dr. İbrahim Yuva, tatbikata katılan personele teşekkür etti.

        Yuva, birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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