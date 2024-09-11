Coğrafi işaretli Çamoluk şeker kuru fasulyesinde hasat başladı

ATAKAN ÇITLAK - Giresun'un Çamoluk ilçesinde coğrafi işaretli şeker kuru fasulyenin hasadına başlandı.

Çamoluk ilçesinde yüzyıllardır yetiştirilen, kendine has tadı ve aromasıyla ilgi gören Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Türk Patent ve Marka Kurumunca Mayıs 2018'de coğrafi işaret olarak tescillendi.

İlçede ilk zamanlar daha çok yöre halkının kendi ihtiyaçları için yetiştirdiği fasulyenin ticari amaçlı üretimi son yıllarda artmaya başladı.

Çamoluk Belediye Başkanı Ergün Bakırhan, AA muhabirine, yörede fasulye üretimine büyük önem verdiklerini söyledi.

Bakırhan, yörede çiftçilerin tarlalarda fasulye hasadına başladıklarını dile getirerek, "Çamoluk'ta bu sezon için 300-350 dönüm alana fasulye ekimi oldu. Çiftçilerimiz de bugünlerde hasat sürecini başlattı. 75-80 ton rekolte beklentimiz var." dedi.

Çamoluk şeker kuru fasulyesi üretiminin son yıllarda Tarım ve Orman Müdürlüğünün de destekleriyle gelişim gösterdiğini belirten Bakırhan, fasulyenin yöre çiftçisi için ciddi gelir kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Belediye olarak fasulye üretimi için proje başlattıklarını kaydeden Bakırhan, "50 dönüm alanda örnek bahçe oluşturduk. Biz de hasada başladık. Burada üretim yaparak gelir sağlayacağız." diye konuştu.

Bakırhan, gelecek yıl ilçede kuru fasulye üretim sahasını 500-600 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu yönde altyapı hazırlıklarına devam ediyoruz. 5 yıl içerisinde de üretim alanımızı 3 bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Fasulye üretiminden belediyeye çok ciddi kaynak sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.