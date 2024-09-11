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        AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, Espiye ilçesinde ziyaret etti

        AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:59 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:06
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, Espiye ilçesinde ziyaret etti
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Espiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Partisinin Espiye İlçe Teşkilatını ziyaret eden Turan, ilçe başkanı Samet Önal ile görüştü.

        Espiye halkı ile de buluşan Turan, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

        Turan, her zaman vatandaş ile esnafların istek ve sorunlarını yerinde dinlediğini belirterek, çözüm üretme gayreti içinde olduklarını söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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