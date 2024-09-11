Eynesil'de "İlköğretim Haftası" törenle kutlandı

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu ve müzik dinletisi sunuldu.

Güven, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Türkiye Yüzyılı maarif modelimizle çağı anlayan ve çağı aşmayı amaçlayan, değerlerimizle ve kültürel mirasımızla bütünleşmiş bireyler yetiştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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