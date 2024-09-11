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        Giresun'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

        Giresun'da silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:45
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        Giresun'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
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        Giresun'da silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve uyuşturucu kaçaklığı yaptığı belirlenen M.T. ve S.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 39 fişek, 4 şarjör, cep telefonu ve 30 bin lira ele geçirildi.

        Yine jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli B.B. yakalandı.

        B.B'nin evinde yapılan aramada, 6 kök kenevir bitkisi ile el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan üç zanlı da jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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