Giresun'da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Giresun'da silah ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve uyuşturucu kaçaklığı yaptığı belirlenen M.T. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram kubar esrar, 4 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 39 fişek, 4 şarjör, cep telefonu ve 30 bin lira ele geçirildi.

Yine jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli B.B. yakalandı.

B.B'nin evinde yapılan aramada, 6 kök kenevir bitkisi ile el yapımı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.