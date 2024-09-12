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        Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife anılacak

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma programı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:46
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        Yağlıdere'de Hacı Abdullah Halife anılacak
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        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde, Yavuz Sultan Selim'in Trabzon Valiliği sırasında hocalığını yaptığı belirtilen Hacı Abdullah Halife'yi anma programı düzenlenecek.

        Tekke Köyü Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Güvenoğlu, gazetecilere, anma etkinliğinin "Ahilik Haftası" etkinlikleri kapsamında 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini söyledi.

        Etkinliğin bu yıl 26. kez düzenleneceğini belirten Güvenoğlu, programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunacağını, dualar edileceğini ve Hacı Abdullah Halife'nin şahsiyetini tanıtan çeşitli konuşmalar yapılacağını belirtti.

        Güvenoğlu, ilçeye bağlı Tuğlacık ve Tekke köylerinde organize edilecek anma etkinliğinde, Hacı Abdullah Halife'nin türbesi, camisi, dergahı, değirmeni, misafirhanesi, beratları, fermanları ve külliyesinin ziyaret edileceğini de aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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