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        Giresun'da fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 14.09.2024 - 09:45
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        Giresun'da fındık bahçesine devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kadir Öztürk'ün (71) kullandığı 41 ABC 388 plakalı otomobil, Güneyköy köyünde yoldan çıkıp fındık bahçesine devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Fehime, İlyas ve İpek Öztürk yaralandı.

        Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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