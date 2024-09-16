Giresun'da fındık fiyatı 123 ile 125 lira arasında işlem gördü

Fiyatların son günlerde düşüşe geçtiğini ifade eden Bölük, bugün serbest piyasada 1 kilogram fındığın 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü kaydetti.

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