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        Giresun'da fındık fiyatı 123 ile 125 lira arasında işlem gördü

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:53
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        Giresun'da fındık fiyatı 123 ile 125 lira arasında işlem gördü
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, ağustosta sezona 120 liradan başlayan fındığın geçen haftalarda 130 liraya kadar yükseldiğini belirtti.

        Fiyatların son günlerde düşüşe geçtiğini ifade eden Bölük, bugün serbest piyasada 1 kilogram fındığın 123 ile 125 lira arasında işlem gördüğünü kaydetti.

        Bölük, serbest piyasada fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini, pazardaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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