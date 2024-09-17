Giresun'da unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı

Kamp katılımcıları, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle Çepni kültüründe önemli yere sahip olan yayla göçü rotasını takip etti. Bu rota üzerindeki tarihi patika yollar, taş döşemeler ve konaklama noktaları, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Sacayak Derneği ve Giresun Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi kapsamında Böğürtlen Düzü Yaylası'nda etkinlik düzenlendi.

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