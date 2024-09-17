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        Giresun'da unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı

        Giresun'un Görele ilçesinde yaylada gerçekleştirilen kampta unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:58
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        Giresun'da unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı
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        Giresun'un Görele ilçesinde yaylada gerçekleştirilen kampta unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı.

        Sacayak Derneği ve Giresun Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi kapsamında Böğürtlen Düzü Yaylası'nda etkinlik düzenlendi.

        Proje ekibi, saha çalışmalarıyla tarihi yayla yollarındaki konaklama noktalarını keşfederek, otçu göçü rotasını yeniden canlandırmayı hedefledi.

        Kamp katılımcıları, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle Çepni kültüründe önemli yere sahip olan yayla göçü rotasını takip etti. Bu rota üzerindeki tarihi patika yollar, taş döşemeler ve konaklama noktaları, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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