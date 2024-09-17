Espiye'de, çiftçilerin fındık kurutma telaşı sürüyor

Giresun'un Espiye ilçesinde üreticiler fındığını kurutmaya devam ediyor.

Kentte başta pazar alanı olmak üzere park ve Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımlarda çiftçiler hasat ettikleri fındıklarını kurutmaya çalışıyor.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, ilçede fındığını kurutulmak isteyen çiftçilere gereken tüm desteğin sağlandığını söyledi.

Vatandaşların alan ihtiyaçlarını karşılama adına pazar alanının çiftçilere tahsis edildiğini kaydeden Karadere, şöyle konuştu:

"Fındık, ilçemizin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Üreticilerimizin gösterdiği bu büyük emek, hepimiz için çok kıymetli. Belediye olarak biz de çiftçimize gereken tüm desteği sağlıyoruz. Pazar alanımızı çiftçimizin hizmetine sunduk. Amacımız halkımıza her türlü konuda yardımcı olmaktır."