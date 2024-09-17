Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Fındıkta suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması önerisi

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, Doğu Karadeniz'de fındıkta yaşanan birçok sorunun önüne geçilmesi için mutlaka suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fındıkta suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, Doğu Karadeniz'de fındıkta yaşanan birçok sorunun önüne geçilmesi için mutlaka suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

        Turan, AA muhabirine, Giresun ve yöresindeki yağışların, hasat edilen fındığın kurutulması sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

        Yörede ürünün çiftçiler tarafından güneşte, doğal yollarla kurutulduğunu ifade eden Turan, "Fındığı doğru hasat ettikten sonra 3 gün harmanda soldurmamız gerekiyor. Patoza verdikten sonra da 3-4 gün güneşli havada bırakılmalı. Bunlar sağlanırsa fındık tam anlamıyla kurutulmuş olur." dedi.

        Turan, tam anlamıyla kurutulmamış fındıkta başta aflatoksin olmak üzere bazı sorunlar ortaya çıkabileceğini kaydederek, bu sorunların Türkiye'nin fındık ihracatını da olumsuz etkilediğini aktardı.

        Suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılmasının Türk fındığının yararına olduğunu belirten Turan, bunun desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

        Turan, sistemin zaman ve işçilik maliyetlerinin azaltılması açısından da çiftçiye faydası olduğuna işaret ederek, "Bu yağışlı şartlarda nemi yüzde 7'nin altına düşürmek 20 günü bulabiliyor. Kurutma makinesinde bir günde yapabileceğimiz iş günler alabiliyor. Suni kurutma yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        Son 200 yılın en etkili yağışı!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi

        Benzer Haberler

        Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Espiye'de, çiftçilerin fındık kurutma telaşı sürüyor
        Espiye'de, çiftçilerin fındık kurutma telaşı sürüyor
        Giresun'da unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı
        Giresun'da unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı
        Giresun'da fındık fiyatı 123 ile 125 lira arasında işlem gördü
        Giresun'da fındık fiyatı 123 ile 125 lira arasında işlem gördü
        Giresunspor - Van Spor FK: 1-1
        Giresunspor - Van Spor FK: 1-1
        Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 25'incisi gerçekleştir...
        Giresun'da "Islık Dili Kültür ve Sanat Festivali"nin 25'incisi gerçekleştir...