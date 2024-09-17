Fındıkta suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması önerisi

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, Doğu Karadeniz'de fındıkta yaşanan birçok sorunun önüne geçilmesi için mutlaka suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Turan, AA muhabirine, Giresun ve yöresindeki yağışların, hasat edilen fındığın kurutulması sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.

Yörede ürünün çiftçiler tarafından güneşte, doğal yollarla kurutulduğunu ifade eden Turan, "Fındığı doğru hasat ettikten sonra 3 gün harmanda soldurmamız gerekiyor. Patoza verdikten sonra da 3-4 gün güneşli havada bırakılmalı. Bunlar sağlanırsa fındık tam anlamıyla kurutulmuş olur." dedi.

Turan, tam anlamıyla kurutulmamış fındıkta başta aflatoksin olmak üzere bazı sorunlar ortaya çıkabileceğini kaydederek, bu sorunların Türkiye'nin fındık ihracatını da olumsuz etkilediğini aktardı.

Suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılmasının Türk fındığının yararına olduğunu belirten Turan, bunun desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Turan, sistemin zaman ve işçilik maliyetlerinin azaltılması açısından da çiftçiye faydası olduğuna işaret ederek, "Bu yağışlı şartlarda nemi yüzde 7'nin altına düşürmek 20 günü bulabiliyor. Kurutma makinesinde bir günde yapabileceğimiz iş günler alabiliyor. Suni kurutma yöntemlerinin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması lazım." diye konuştu.