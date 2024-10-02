Türkiye yeni sezonun ilk ayında yaklaşık 197,6 milyon dolarlık fındık ihraç etti

Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunun ilk ayında bu üründen 197 milyon 563 bin 194 dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül'de başlayan 2024-2025 ihracat sezonunun ilk ayına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1-30 Eylül'de yurt dışına 197 milyon 563 bin 194 dolar karşılığında 24 bin 926 ton fındık satıldığı, geçen sezonun aynı döneminde 24 bin 462 ton fındık ihraç edilerek 152 milyon 866 bin 779 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.