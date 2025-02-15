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        Giresun'da 23 köy yolunda karla mücadele devam ediyor

        Giresun'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 23 köy yolunun açılması çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:58
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        Giresun'da 23 köy yolunda karla mücadele devam ediyor
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        Giresun'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 23 köy yolunun açılması çalışmaları sürüyor.

        İl genelinde bir süredir etkili olan kar dolayısıyla Şebinkarahisar'da 11, Alucra ve Dereli ilçesinde 6'şar olmak üzere 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince yolların ulaşıma açılması amacıyla iş makineleri yardımıyla çalışma yürütülüyor.

        Öte yandan Dereli ilçesinin Tamdere köyü mevkisinde yamaçtan kayan kar birikintisi, Dereli-Şebinkarahisar kara yoluna düştü.

        Kısa süre aksayan ulaşım, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden normale döndü.

        Yetkililer, sürücüleri araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları ve yol koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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