GÜNCELLEME - Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile Hatun Yurdakul (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı Hatun Yurdakul da kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

- Vali Serdengeçti'den "trafikte kurallara istisnasız uyun" tavsiyesi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 4 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ile başsağlığı diledi.

Trafikte her kurala istisnasız uyulmasını isteyen Serdengeçti, "Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın." ifadesini kullandı.

Kazada yaşamını yitirenlerin, bir yakınlarının cenazesine katılmak için Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyüne taziyeye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.