Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kazada vefat edenlerin Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyünde bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıklarını açıklamıştı.

Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü, araçta bulunan eşi Ayşe Kutver, Hatun Kaya ve Hatun Yurdakul hayatlarını kaybetmişti.

Törene, hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Temel ve eşi Ayşe Kutver ile Hatun Kaya için Tirebolu ilçesindeki Uzunkum Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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