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        Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 16.02.2025 - 14:14
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        Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

        Kazada hayatını kaybeden Temel ve eşi Ayşe Kutver ile Hatun Kaya için Tirebolu ilçesindeki Uzunkum Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Kutver çiftinin cenazeleri kent mezarlığında, Kaya ise Karaahmetli köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, hayatını kaybedenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara ile vatandaşlar katıldı.

        Kazada yaşamını yitiren Hatun Yurdakul ise ilçeye bağlı Kovanpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü, araçta bulunan eşi Ayşe Kutver, Hatun Kaya ve Hatun Yurdakul hayatlarını kaybetmişti.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kazada vefat edenlerin Tirebolu ilçesindeki Karaahmetli köyünde bir yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıklarını açıklamıştı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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