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        Giresun'da fındık 130-135 lira arasında işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 130-135 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:26
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        Giresun'da fındık 130-135 lira arasında işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 130-135 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, pazarda fiyatın son haftalarda durağan bir seyir izlediğini belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın piyasada 130-135 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğine işaret etti.

        Bölük, gelecek haftalarda pazarı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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