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        Alucra'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 17:00
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        Alucra'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.

        İlçenin Armutlu köyünde Mehmet Patkavak'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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