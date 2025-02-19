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        Espiye'de "Cami-Gençlik Buluşması" programı düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Cami-Gençlik Buluşması" programı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:49
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        Espiye'de "Cami-Gençlik Buluşması" programı düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Cami-Gençlik Buluşması" programı organize edildi.

        Espiye Müftülüğünce Gülburnu Köyü Kıran Mahallesi Camisinde düzenlenen programa, Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, eğitim ve gençliğin önemine dikkati çekti.

        Eğitim sürecinde ailelerin ve toplumun rolüne değinen Gülbe, "İlim tahsil eden sizin gibi öğrencilere ülkemizin ve dünyanın hizmet alanında ihtiyacı var. Eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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