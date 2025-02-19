Espiye'de "Cami-Gençlik Buluşması" programı düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik "Cami-Gençlik Buluşması" programı organize edildi.

Espiye Müftülüğünce Gülburnu Köyü Kıran Mahallesi Camisinde düzenlenen programa, Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, eğitim ve gençliğin önemine dikkati çekti.

Eğitim sürecinde ailelerin ve toplumun rolüne değinen Gülbe, "İlim tahsil eden sizin gibi öğrencilere ülkemizin ve dünyanın hizmet alanında ihtiyacı var. Eğitim hayatınızda sizlere başarılar diliyorum." dedi.