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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:37
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, şüpheliler O.O.A. ve E.D'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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