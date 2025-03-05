Giresun Üniversitesi istatistik bölümünden önemli başarı

Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü akademik bölümlere ilişkin son 5 yıldaki çalışmaları ile dünyada 45'inci sırada yer aldı.

Fen Edebiyat Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölümün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde merkezli önemli bir kuruluşun sıralamasında üst sıralarda yer alarak büyük başarı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, akademik bölümlere ilişkin yapılan sıralamada Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü'nün son 5 yıldaki çalışmaları ile dünyada 45'nci sırada yer aldığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Türkiye'den listeye girmeyi başarabilen tek İstatistik bölümüdür. Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Eğrioğlu kariyer boyu etkide 'Artificial Neural Networks' alanında dünyada 48'inci olmuştur. Son 5 yıllık çalışmalara göre ise Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Öğretim yeleri Prof. Dr. Erol Eğrioğlu ve Prof. Dr. Eren Baş dünyada sırasıyla 16'ıncı ve 22'inci olmayı başarmıştır."