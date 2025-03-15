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        Piraziz ve Bulancak'ta vatandaşlara 24 bin meyve fidanı dağıtıldı

        Giresun'un Piraziz ve Bulancak ilçelerinde vatandaşlara 24 bin meyve fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:42
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        Piraziz ve Bulancak'ta vatandaşlara 24 bin meyve fidanı dağıtıldı
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        Giresun'un Piraziz ve Bulancak ilçelerinde vatandaşlara 24 bin meyve fidanı dağıtıldı.

        İstanbul'da yaşayan hayırsever bir iş insanı tarafından temin edilen Trabzon hurması, portakal, limon, mandalina, erik ve yeni dünya gibi çeşitli meyve fidanları, Bulancak'ta Sarayburnu Camisi önünde, Piraziz'de ise belediye karşısındaki alanda dağıtıldı.

        Bulancak'ta fidan dağıtımına katılan Sarayburnu Camisi Derneği Yöneticisi Yakup Sipahi, fidanlar için hayırsever iş insanına teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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