Piraziz ve Bulancak'ta vatandaşlara 24 bin meyve fidanı dağıtıldı

Bulancak'ta fidan dağıtımına katılan Sarayburnu Camisi Derneği Yöneticisi Yakup Sipahi, fidanlar için hayırsever iş insanına teşekkür etti.

İstanbul'da yaşayan hayırsever bir iş insanı tarafından temin edilen Trabzon hurması, portakal, limon, mandalina, erik ve yeni dünya gibi çeşitli meyve fidanları, Bulancak'ta Sarayburnu Camisi önünde, Piraziz'de ise belediye karşısındaki alanda dağıtıldı.

Giresun'un Piraziz ve Bulancak ilçelerinde vatandaşlara 24 bin meyve fidanı dağıtıldı.

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