Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

Gülbe, yine ilçeden toplanan zekat, fitre, fidye ve bağışlar ile Filistin, Gazze ve Afrika'daki Müslümanlara yardım edildiğini sözlerine ekledi.

Gıdanın yanı sıra 190 aileye de yardım kartı ulaştırdıklarını belirten Gülbe, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Müftü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin, Beklenen Sensin" temasıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

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