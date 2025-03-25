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        Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı

        Espiye'de İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesince hazırlanan "Ramazan İyilik Paketleri" ihtiyaç sahibi 500 aileye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:25
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        Espiye'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı
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        Espiye'de İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Espiye Şubesince hazırlanan "Ramazan İyilik Paketleri" ihtiyaç sahibi 500 aileye ulaştırıldı.

        Müftü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, "Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin, Beklenen Sensin" temasıyla gerçekleştirilen yardım kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

        Gıdanın yanı sıra 190 aileye de yardım kartı ulaştırdıklarını belirten Gülbe, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

        Gülbe, yine ilçeden toplanan zekat, fitre, fidye ve bağışlar ile Filistin, Gazze ve Afrika'daki Müslümanlara yardım edildiğini sözlerine ekledi.

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