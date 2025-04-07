Giresun İl Sağlık Müdürü Aksoy, Piraziz Devlet Hastanesini ziyaret etti

Aksoy, vatandaşlara daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmak adına sahadaki çalışmaların süreceğini kaydetti.

Aksoy, hastanede yaptığı incelemelerin ardından çalışanlarla bir araya geldi.

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