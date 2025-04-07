Giresun İl Sağlık Müdürü Aksoy, Piraziz Devlet Hastanesini ziyaret etti
Giresun İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, Piraziz Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Giresun İl Sağlık Müdürü İskender Aksoy, Piraziz Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Aksoy, hastanede yaptığı incelemelerin ardından çalışanlarla bir araya geldi.
Hastalarla görüşerek istek ve taleplerini dinleyen Aksoy, hastane hizmetlerini yerinde incelediğini, memnuniyete yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.
Aksoy, vatandaşlara daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmak adına sahadaki çalışmaların süreceğini kaydetti.
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