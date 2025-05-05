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        Espiye'de öğrenciler şehit mezarının bakım ve çevre düzenlemesini yaptı

        Espiye'de gönüllü gençler şehit mezarının çevresini düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:23
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        Espiye'de öğrenciler şehit mezarının bakım ve çevre düzenlemesini yaptı
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        Espiye'de gönüllü gençler şehit mezarının çevresini düzenledi.

        Espiye Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören gençler "Ekibini Kur, İyilikle Değiştir, İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında bir araya geldi.

        1965 yılında Afyonkarahisar Sandıklı'da şehit olan Ömer Tilki'nin Çam Mahallesi'ndeki kabrine giden gençler, yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirerek mezar taşında silinen yazıları okunur hale getirdi, mezar ve çevresini temizledi.

        İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Soner Dübüş, ahde vefanın gelecek nesillere bırakılacak en güzel örneklerden biri olduğunu ifade ederek, gençlerin bu hassasiyetinin milletin köklerine olan bağlılığını, ecdadına duyduğu saygıyı ve toplumsal sorumluluk bilincini en güzel şekilde yansıttığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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