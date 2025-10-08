Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:14
        Karadeniz Sahil Yolu'nun Burunucu mevkisinde Halil E. (80) idaresindeki 28 EN 343 plakalı otomobil ile Eyüp K. (43) yönetimindeki 28 NE 800 plakalı minibüs çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ve eşi Aysel E. (75), sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarıldı.

        Ağır yaralı Aysel E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

