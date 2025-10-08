Giresun'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Ağır yaralı Aysel E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Burunucu mevkisinde Halil E. (80) idaresindeki 28 EN 343 plakalı otomobil ile Eyüp K. (43) yönetimindeki 28 NE 800 plakalı minibüs çarpıştı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

