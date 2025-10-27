Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktörlüğe Emrah Akça getirildi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Emrah Akça ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:10
        Prolift Giresun Sanayispor'da teknik direktörlüğe Emrah Akça getirildi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Prolift Giresun Sanayispor, teknik direktör Emrah Akça ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktörlük görevi için Akça ile anlaşıldığı belirtilerek, "Ailemize hoş geldin Emrah Akça. Kulübümüz, A takım teknik direktörlük görevi için Emrah Akça ile anlaşma sağladı. Deneyimi ve liderlik vasıflarıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Emrah Akça’ya yeni görevinde başarılar diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

