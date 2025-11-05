Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar gelir sağladı

        Türkiye, yılın ocak-ekim döneminde fındık ihracatından 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 12:55 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:55
        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar gelir sağladı
        Türkiye, yılın ocak-ekim döneminde fındık ihracatından 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar karşılığında 205 bin 757 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Geçen yılın aynı döneminde yapılan 252 bin 796 ton fındık ihracatından ise 2 milyar 53 milyon 899 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

