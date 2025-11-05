Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar gelir sağladı
Türkiye, yılın ocak-ekim döneminde fındık ihracatından 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar gelir elde etti.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 813 milyon 94 bin dolar karşılığında 205 bin 757 ton fındık satıldığı belirtildi.
Geçen yılın aynı döneminde yapılan 252 bin 796 ton fındık ihracatından ise 2 milyar 53 milyon 899 bin dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
