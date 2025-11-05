Yağlıdere Belediyesi'ne araç desteği sağlandı
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyeye araç desteği sağlandığını belirtti.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belediyeye araç desteği sağlandığını belirtti.
İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kombine kanal temizleme aracını hizmet parklarına kattıkları için memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür eden İbaş, araç ile ilçede altyapı çalışmalarının daha hızlı ve verimli yapılacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.