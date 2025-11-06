Giresun'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Giresun'da park halindeki çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Aksu Mahallesi'nde S.M'nin (17) kullandığı 34 HKF 576 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki çekiciye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
