        Giresun Haberleri

        Giresun'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Giresun'da park halindeki çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:32 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:32
        Giresun'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Giresun'da park halindeki çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Aksu Mahallesi'nde S.M'nin (17) kullandığı 34 HKF 576 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki çekiciye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

