Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kaçak alkol operasyonu

        Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 13:32 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kaçak alkol operasyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak alkol ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 2 şüphelinin ev ve eklentileri ile iş yerleri ve araçlarında arama yapıldı.

        Aramalarda 29 litre alkol, 50 litre etil alkol ve çeşitli ekipmanlar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Amatör futbolcu Samet, antrenman sonrası evine giderken kazada öldü
        Amatör futbolcu Samet, antrenman sonrası evine giderken kazada öldü
        Giresun'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Giresun'da çekiciye çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Ticaret borsalarında sezonun ilk iki ayında 90 bin tonu aşkın fındık işlem...
        Ticaret borsalarında sezonun ilk iki ayında 90 bin tonu aşkın fındık işlem...
        Yağlıdere Belediyesi'ne araç desteği sağlandı
        Yağlıdere Belediyesi'ne araç desteği sağlandı
        Giresun'da, Filistin halkı için hayır çarşısı açıldı
        Giresun'da, Filistin halkı için hayır çarşısı açıldı
        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar gelir sağladı
        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,8 milyar dolar gelir sağladı