Giresun'da kaçak alkol operasyonu

Aramalarda 29 litre alkol, 50 litre etil alkol ve çeşitli ekipmanlar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 2 şüphelinin ev ve eklentileri ile iş yerleri ve araçlarında arama yapıldı.

