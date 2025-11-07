Habertürk
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'dan kısa kısa

        Güce Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçe esnafını ziyaret etti.

        Giriş: 07.11.2025 - 16:32 Güncelleme: 07.11.2025 - 16:32
        Giresun'dan kısa kısa
        Güce Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçe esnafını ziyaret etti.

        Görevine bir süre önce başlayan Uludağ, ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

        Uludağ, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini söyledi.

        Birlik ve beraberliğin önemine vurgulayan Uludağ, vatandaşların görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

        - Fındık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi

        Espiye'de fındık üreticilerine yönelik budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kaleboynu Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, budamanın verime etkisi hakkında üreticiler bilgilendirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, eğitimlere talep gelmesi halinde devam edileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

