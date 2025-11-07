Giresun'dan kısa kısa

Güce Kaymakam Ali Can Uludağ, ilçe esnafını ziyaret etti.

Görevine bir süre önce başlayan Uludağ, ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Uludağ, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgulayan Uludağ, vatandaşların görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

- Fındık üreticilerine budama ve gübreleme eğitimi

Espiye'de fındık üreticilerine yönelik budama ve gübreleme eğitimi düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Kaleboynu Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı, budamanın verime etkisi hakkında üreticiler bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Küp, eğitimlere talep gelmesi halinde devam edileceğini ifade etti.