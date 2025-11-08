Giresun'da kayıp ihbarında bulunulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

İlçenin Çakır köyünde dün ailesi tarafından jandarmaya kayıp olduğu bildirilen Ersin A'nın (18) cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

