        Giresun Haberleri

        Giresun'da kayıp ihbarında bulunulan gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:14
        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan genç, ölü bulundu.

        İlçenin Çakır köyünde dün ailesi tarafından jandarmaya kayıp olduğu bildirilen Ersin A'nın (18) cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

        Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

