Giresun'da kayıp ihbarında bulunulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan genç, ölü bulundu.
İlçenin Çakır köyünde dün ailesi tarafından jandarmaya kayıp olduğu bildirilen Ersin A'nın (18) cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Gencin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
