        Giresun Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi

        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 12. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Hentbol'u 50-25 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:24
        Ev sahibi ekip, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 21-14 önde tamamladı.

        İkinci yarıda farkı açan Altınpost Giresunspor, karşılaşmadan 50-25 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

