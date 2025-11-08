Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 12. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Hentbol'u 50-25 yendi.
Ev sahibi ekip, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 21-14 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Altınpost Giresunspor, karşılaşmadan 50-25 galip ayrıldı.
