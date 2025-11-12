Türk fındığı Dubai'de tanıtıldı

Türk fındığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Gulfood Manufacturing 2025 Fuarında tanıtıldı.

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 4–6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından ortak stant ile katılım sağlandı.

Yaklaşık 79 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın stant açtığı fuarda, gıda içeriği, gıda işleme ve paketleme teknolojileri, sürdürülebilir gıda üretimi gibi birçok sektörde ürünler sergilendi.

Dünya gıda sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren etkinlik kapsamında açılan Türk fındığı standı ile uluslararası düzeyde tanıtım yapılması sağlandı.

Türk fındığının insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin gıda profesyonellerine bilgilendirmeler yapılan fuarda, ziyaretçilere fındığın yanı sıra çeşitli fındıklı mamuller ikram edildi.

Fuarda ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların taleplerinin alındığı, fındık hakkındaki çeşitli soruların da cevaplandırıldığı kaydedildi.