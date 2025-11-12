Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Türk fındığı Dubai'de tanıtıldı

        Türk fındığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Gulfood Manufacturing 2025 Fuarında tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:35 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk fındığı Dubai'de tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk fındığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Gulfood Manufacturing 2025 Fuarında tanıtıldı.

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 4–6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından ortak stant ile katılım sağlandı.

        Yaklaşık 79 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın stant açtığı fuarda, gıda içeriği, gıda işleme ve paketleme teknolojileri, sürdürülebilir gıda üretimi gibi birçok sektörde ürünler sergilendi.

        Dünya gıda sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getiren etkinlik kapsamında açılan Türk fındığı standı ile uluslararası düzeyde tanıtım yapılması sağlandı.

        Türk fındığının insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki uygulamalarına ilişkin gıda profesyonellerine bilgilendirmeler yapılan fuarda, ziyaretçilere fındığın yanı sıra çeşitli fındıklı mamuller ikram edildi.

        Fuarda ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların taleplerinin alındığı, fındık hakkındaki çeşitli soruların da cevaplandırıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Güce Kaymakamı Uludağ, köyleri ziyaret etti
        Güce Kaymakamı Uludağ, köyleri ziyaret etti
        Giresun açıklarında tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 2 balıkçı kurtarıldı
        Giresun açıklarında tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 2 balıkçı kurtarıldı
        Giresun'da teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı
        Giresun'da teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı
        Giresun'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 balıkçı öldü, 2 balıkçı kurtarıl...
        Giresun'da balıkçı teknesi alabora oldu: 1 balıkçı öldü, 2 balıkçı kurtarıl...
        Tatil için geldiği yaylada çay ocağı açtı
        Tatil için geldiği yaylada çay ocağı açtı
        Giresun'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri
        Giresun'da Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri