        Espiye'den kısa kısa

        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde üniversite öğrencileri Hacı Abdullah Halife'ye vakfedilen külliyeyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:37
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Yağlıdere ilçesindeki Tekke ve Tuğlacık köylerinde yer alan tarihi külliyenin cami, değirmen ve misafirhanesini inceledi.

        Öğrenciler daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        - "Aile içi İletişim ve Dijital Bağımlılık" semineri düzenlendi

        Espiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce "Aile içi İletişim Ve Dijital Bağımlılık" semineri organize edildi.

        Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonundaki seminerde Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Anıl Uğur Oğuzcan katılımcıları bilgilendirdi.

        Seminere, Kaymakam Ahmet Kavanoz, İlçe Jandarma Komutanı Kubilay Bayındır, İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

