Espiye'den kısa kısa

Öğrenciler daha sonra Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Espiye Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenim gören öğrenciler, Yağlıdere ilçesindeki Tekke ve Tuğlacık köylerinde yer alan tarihi külliyenin cami, değirmen ve misafirhanesini inceledi.

