        Giresun Haberleri

        Giresun'un ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle törenler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:09
        
        Giresun'un Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle törenler yapıldı.

        Espiye Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Yağlıdere ilçesindeki tören ise Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, konuşmalar yapıldı.

        Programa, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

