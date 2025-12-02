Habertürk
Habertürk
        Alucra Kaymakamı Azman'dan pancar üreticilerine ziyaret

        Alucra Kaymakamı Azman'dan pancar üreticilerine ziyaret

        Alucra Kaymakamı Emrah Azman, Gürbulak köyündeki pancar üreticilerini ziyaret etti.

        Giriş: 02.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 15:07
        Alucra Kaymakamı Azman'dan pancar üreticilerine ziyaret
        Alucra Kaymakamı Emrah Azman, Gürbulak köyündeki pancar üreticilerini ziyaret etti.

        Köydeki üreticilerle bir süre sohbet eden Azman, Alucra kelem pancarının coğrafi işaret tesciline yönelik hazırlıkların başlatılacağını söyledi.

        Azman, ürünün daha sağlıklı, sürdürülebilir ve yüksek verim sağlayacak koşullarda yetiştirilmesine yönelik adımların da planlandığını ifade etti.

        Pancarın bölge için yalnızca ekonomik değil, kültürel bir değer taşıdığını vurgulayan Azman, "Bu ürün ilçemizin ve çevre ilçelerin yaklaşık yüzde 80'lik ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla hem tarımsal hem kültürel anlamda büyük bir öneme sahip." dedi.

