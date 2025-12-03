Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

        Giresun'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:36 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:36
        Giresun'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi
        Valilik öncülüğünde Debboy mevkiinden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, bir toplumun medeniyet seviyesinin, dezavantajlı kesimlere gösterdiği ilgi, saygı ve sunduğu imkanlarla ölçüldüğünü söyledi.

        Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmasının en temel görevlerden birisi olduğunu vurgulayan Serdengeçti, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu doğrultuda erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan sosyal hayata katılıma kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Kamu kurumlarımızda erişilebilirlik standartlarını yükseltmeye, özel sektörde istihdam olanaklarını genişletmeye ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki engelli bireylerin önündeki asıl engel fiziksel değil, toplumsal engellerdir. Bu engelleri kaldırmak da ancak ortak sorumlulukla mümkündür."

        Etkinlikte, halk oyunları ve mehteran ekibi gösterilerini sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

