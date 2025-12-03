Giresun'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

Giresun'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde Debboy mevkiinden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yaptığı konuşmada, bir toplumun medeniyet seviyesinin, dezavantajlı kesimlere gösterdiği ilgi, saygı ve sunduğu imkanlarla ölçüldüğünü söyledi.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmasının en temel görevlerden birisi olduğunu vurgulayan Serdengeçti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda erişilebilirlikten eğitime, istihdamdan sosyal hayata katılıma kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. Kamu kurumlarımızda erişilebilirlik standartlarını yükseltmeye, özel sektörde istihdam olanaklarını genişletmeye ve sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki engelli bireylerin önündeki asıl engel fiziksel değil, toplumsal engellerdir. Bu engelleri kaldırmak da ancak ortak sorumlulukla mümkündür."