        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir sağladı

        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 04.12.2025 - 17:01
        Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir sağladı
        Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir elde etti.

        Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde yurt dışına 547 milyon 553 bin 252 dolar karşılığında 46 bin 595 ton fındık satıldığı belirtildi.

        Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 99 bin 722 ton fındık ihracatından 806 milyon 760 bin 704 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

