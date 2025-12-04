Türkiye, fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir sağladı

Türkiye, 2025-2026 fındık ihracat sezonunun ilk üç ayında 547 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-30 Kasım döneminde yurt dışına 547 milyon 553 bin 252 dolar karşılığında 46 bin 595 ton fındık satıldığı belirtildi.

Öte yandan geçen yılın aynı döneminde yapılan 99 bin 722 ton fındık ihracatından 806 milyon 760 bin 704 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.