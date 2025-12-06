Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Prolift Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, 4 oyuncuyu transfer etti

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prolift Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, 4 oyuncuyu transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycanlı kaleci Nargiz Aliyeva, orta saha oyuncuları Fatma Ataş ve Juliette Nana ile forvet Zeynep Gamze Koçer'in transfer edildiği belirtildi.

        Açıklamada, oyunculara yeşil-beyazlı forma altında başarı dilendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Giresunspor'dan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama
        Giresunspor'dan "Futbolda bahis" soruşturmasına ilişkin açıklama
        Giresunspor'dan açıklama: "Resmi bildirim yok, süreci takip ediyoruz"
        Giresunspor'dan açıklama: "Resmi bildirim yok, süreci takip ediyoruz"
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da hayat kurtaran yarış 112 ekipleri zorlu senaryolarda ter döktü
        Giresun'da hayat kurtaran yarış 112 ekipleri zorlu senaryolarda ter döktü
        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor
        Gölyanı Yaylası ziyaretçilerini doğal güzellikleriyle karşılıyor
        Ticaret borsalarında sezonun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındık işlem...
        Ticaret borsalarında sezonun ilk üç ayında 138 bin tonu aşkın fındık işlem...