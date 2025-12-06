Prolift Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı, 4 oyuncuyu transfer etti
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Prolift Giresun Sanayispor, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycanlı kaleci Nargiz Aliyeva, orta saha oyuncuları Fatma Ataş ve Juliette Nana ile forvet Zeynep Gamze Koçer'in transfer edildiği belirtildi.
Açıklamada, oyunculara yeşil-beyazlı forma altında başarı dilendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.