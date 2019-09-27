Bağışlanan organlar 4 hastaya umut olacak

GİRESUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rasim Varol´un (46) ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 ayrı ildeki 4 hastaya umut oldu.

Beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Rasim Varol´un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Bunun üzerine Varol´dan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbrek, organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Adana, Samsun ve Trabzon'a gönderildi.

Başhekim Doç. Dr. Kemal Uzun, evli ve bir çocuk babası olan Rasim Varol'un kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin nakil için alındığını belirterek, "Kalp İstanbul Koşuyolu Hastanesi´ne, karaciğer Adana´ya, böbrekler ise Samsun ve Trabzon´a gidecek. Uygun koşullarda nakiller gerçekleşecek" dedi.

'ORGAN NAKLİ İHTİYACI FAZLA'

Uzun, organ bağışının çok önemli bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Ciddi arz ve talep farkı var. Organ nakli ihtiyacımız oldukça çok fazla ancak donör oldukça az sayıda bulunuyor. Dolayısıyla bugünkü organ bağışında bulunan hastamızın bu konudaki duyarlılığı, bizi ve bizden önce nakil bekleyen hastalarımızı çok memnun etti. Organ nakli için büyük bir fedakarlıkla bunu kabul eden aileye saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.



GİRESUN 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:48

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