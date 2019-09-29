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FİSKOBİRLİK ve ASKON işbirliği için buluştu

İHA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni istihdam imkanı sağlamak adına işbirliği için bir araya geldi.

FİSKOBİRLİK ve ASKON işbirliği için buluştu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni istihdam imkanı sağlamak adına işbirliği için bir araya geldi.
ASKON Giresun İl Başkanı Yener Türk, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ile Giresun Ziraat Odası Başkanı ve FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Üyesi Nurittin Karan‘ı ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyaret sonrası temasları ile ilgili açıklamada bulunan ASKON Giresun İl Başkanı Türk, Türkiye’nin en büyük tarım satış kooperatifi, dünyanın ise en büyük fındık üretici birliği olan FİSKOBİRLİK‘in ülkemiz için çok önemli bir kuruluş olduğu kadar il ve bölge için de önemli olduğunu belirtti. Türk, "Değerli başkanlarımızla yaptığımız görüş alışverişinde ASKON Giresun İl Başkanlığı olarak ilimiz ekonomisi için ivme taşı konumunda gördüğümüz FİSKOBİRLİK ile sıkı bir işbirliği kurarak, birliğimizin hak ettiği değer ve seviyeye ulaşması noktasında en büyük desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik’’ dedi.
Türk, ayrıca Lütfi Bayraktar’a ve Nurittin Karan’a ASKON’un Giresun şubesinin yapılanma süreci ve yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi vererek, güçlü bir yönetim oluşturmak için her meslek grubundan iş insanları ile temas halinde olduklarını söyledi.

“Siyasi destekle bin kişilik istihdam sağlanabilir”
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da, ASKON’un Giresun’a şube kurmasından ve gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Birliğimize siyaseten az bir destek verilse ilk aşamada en az bin kişilik artı istihdam sağlayabiliriz. ASKON‘un da bu doğrultuda birliğimize hissedilir bir katkısı olacağına inanıyoruz. Giresun ekonomisi için önemli çalışmalara imza atacağına emin olduğumuz ASKON’a başarılar diliyoruz" diye konuştu. Bayraktar, birlik olarak piyasanın biraz üzerinde peşin olarak fındık alımına devam ettiklerini de hatırlattı.
Bunun üzerine Türk, FİSKOBİRLİK’in Giresun için böylesine önemli bir istihdam sağlamasının ilin işsizlik sorunun çözümlenmesi noktasında ciddi bir katkı sağlayacağını belirterek, "Avukat Aytekin Şenlikoğlu’nun Giresun Belediye Başkanı seçilmesi Giresun’un geleceği ve gelişimi açısından ne kadar önem arz ediyorsa, FİSKOBİRLİK’in de biran önce arzu edilen seviyeye getirilmesi de bir o kadar önem arz ediyor. Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız’’ dedi.

GİRESUN

29 Eylül 2019 Pazar

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