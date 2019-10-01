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Fındık fiyatı istikrarı yakaladı Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı bir haftadır 16 liradan ...

İHA

Giresun'da kabuklu tombul fındığın kilogramı bir haftadır stabil bir şeklide 16 liradan işlem görüyor.

Fındık fiyatı istikrarı yakaladı Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatı bir haftadır 16 liradan işlem görüyor

Giresun’da kabuklu tombul fındığın kilogramı bir haftadır stabil bir şeklide 16 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada sezona 15 liradan başlayan ve 16,75 liraya kadar yükselmesinin ardından 14 liraya kadar düşüş yaşayan fındık fiyatları bir haftadır 16 liradan işlem görmeye devam ediyor.
Hiç görülmediği kadar fındık fiyatının stabil olduğunu ifade eden Giresun'daki fındık alıcılarından Ahmet Ergün, “Neredeyse her gün değişen bir fındık fiyatı iki haftaya yakın zamandır 16 liradan işlem görüyor. Bilindiği gibi sezona 15 liradan başlayan fındık fiyatı kısa süreliğine 16,75 liraya kadar yükselmiş ve sonra sezonun en düşük fiyatı olan 14 liraya gerilemişti. Serbest piyasada sezon başından beri hemen hemen her gün değişen fındık fiyatı bir haftadan fazla zamandır 16 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa aslında TMO’ya fındık gitmesin diye zorlanarak verilen bir fiyattır. Bizim sattığımız büyük alıcılar kotasını doldurduğunda yeniden fiyatlar düşüşe geçecektir. Serbest piyasa şuan ihtiyacı kadar olan fındığı alabilmek adına bu fiyatları vermektedir. Ancak bugünkü şartlarda fiyatların gayet istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

GİRESUN

01 Ekim 2019 Salı

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