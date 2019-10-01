Giresun’a yöresel ürün pazarı kurulacak

Giresun’a yerli ürün pazarı kurulacak. Köylülerin ürettiği yöresel ve organik ürünlerin satılacağı yöresel pazar için proje çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yöresel Pazar yeri açılmasına yönelik proje hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek, bu konuda da DOKA ile de görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu, yöresel Pazar yerinin kent merkezinin en az iki noktasında açılacağını ifade ederek, “19 ilçede yetişen ürenler için bir Pazar yeri, bir de sadece kadınlarımızın kendi ürünlerini satabileceği bir Pazar yeri açmayı planlıyoruz. Tespit ettiğimiz iki ayrı nokta var. Buralara yöre mimarisine uygun küçük ahşap satış yerleri yapacağız” dedi

GİRESUN 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:51

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