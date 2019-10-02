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Çatı katında hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı

İHA

Giresun'un Görele ilçesinde çatı katında oluşturulan serada hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı.

Çatı katında hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı

Giresun’un Görele ilçesinde çatı katında oluşturulan serada hint keneviri yetiştiren bir kişi tutuklandı.
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Görele ilçemizde, uyuşturucu madde temini, ekimi, ticareti, dağıtımı ve kullanımı konusuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekibi görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilçenin Sayfiye Mahallesinde bulunan bir apartmanın çatı katı dairesinde hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi alındı.Söz konusu yerde adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada 12 adet hint keneviri ve bu kenevirlerin yetiştirilmesi ve satışa hazır hale getirilmesinde kullanılan düzenek ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.K.K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak görevlilerimizce ilimiz cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

GİRESUN

02 Ekim 2019 Çarşamba

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