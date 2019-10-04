Giresun\u2019da 2019 y\u0131l\u0131nda 573 milyon 737 bin liral\u0131k \u00f6dene\u011fin, 462 milyon 348 bin liras\u0131 harcan\u0131rken, yap\u0131lan harcamalardan en fazla pay\u0131 ise tar\u0131m, enerji, ula\u015ft\u0131rma, e\u011fitim, sa\u011fl\u0131k, ormanc\u0131l\u0131k, spor ve kadastro sekt\u00f6rleri ald\u0131. Giresun Valisi Harun Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131 ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda \u0130l Koordinasyon Kurulu Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131. Valilik toplant\u0131 slonunda d\u00fczenlenen toplant\u0131ya Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mehmet Fikret \u00c7avu\u015f, Kaymakamlar, Tapu Kadastro 9. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Karayollar\u0131 10. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Karayollar\u0131 16. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u0130ller Bankas\u0131 A.\u015e. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, DS\u0130 22. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Vak\u0131flar B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, Orman B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yetkililer ile Belediye Ba\u015fkanlar\u0131 ve \u0130limizdeki yat\u0131r\u0131mc\u0131 kurulu\u015flar\u0131n m\u00fcd\u00fcrleri kat\u0131ld\u0131. Vali Harun Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 2019 y\u0131l\u0131 de\u011ferlendirmesinde, 573 milyon 737 bin liral\u0131k \u00f6dene\u011fin 462 milyon 348 bin liras\u0131n\u0131n harcand\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Vali Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131, \u201c2019 y\u0131l\u0131n\u0131n d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc \u0130l Koordinasyon Kurulu Toplant\u0131s\u0131 itibariyle 20 yat\u0131r\u0131mc\u0131 kurulu\u015fumuzun 206 projesi mevcuttur. Bu projelerden 22\u2019si tamamlanm\u0131\u015f, 130\u2019u halen devam etmekte, 27\u2019si ihale a\u015famas\u0131nda olup, 27 proje ise \u00e7e\u015fitli nedenlerle ba\u015flan\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131r. Programdaki 206 projenin 68\u2019s\u0131 tar\u0131m, 31\u2019i enerji, 31\u2019i ula\u015ft\u0131rma, 20\u2019si e\u011fitim, 11\u2019i sa\u011fl\u0131k, 6\u2019s\u0131 ormanc\u0131l\u0131k, 6\u2019s\u0131 spor ve 3\u2019\u00fc kadastro ve 30\u2019u da di\u011fer kamu hizmetleri sekt\u00f6rlerine ili\u015fkindir. \u0130limiz genelinde 2019 y\u0131l\u0131na ait 573 milyon 737 bin 26 T\u00fcrk Liras\u0131 \u00f6dene\u011fin 462 milyon 348 bin 810 Liras\u0131 harcanm\u0131\u015ft\u0131r. Yat\u0131r\u0131mlar a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 olarak tar\u0131m, enerji, ula\u015ft\u0131rma, e\u011fitim, sa\u011fl\u0131k, ormanc\u0131l\u0131k, spor ve kadastro sekt\u00f6rlerine aittir. Koordinasyon toplant\u0131s\u0131n\u0131n, yat\u0131r\u0131m uygulamalar\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne katk\u0131da bulunmas\u0131n\u0131 temenni ediyor, de\u011ferli kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131m\u0131za yat\u0131r\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyorum\u201d dedi. Konu\u015fman\u0131n ard\u0131ndan toplant\u0131ya kat\u0131lan yat\u0131r\u0131mc\u0131 kurulu\u015flar\u0131n b\u00f6lge m\u00fcd\u00fcrleri ilimizde d\u00f6nem i\u00e7erisinde tamamlanan, devam eden ve proje a\u015famas\u0131nda bulunan yat\u0131r\u0131mlar\u0131n son durumlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi verdi.